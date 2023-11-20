В 2023 году численность латышской диаспоры в мире составляла не менее 420 тысяч человек, сообщили порталу Delfi в Министерстве иностранных дел (МИД).

На этой неделе на общественное обсуждение вынесен план работы с диаспорой на 2024-2026 годы. Обсуждение продлится до 26 ноября.

По данным исследования Центра изучения диаспоры и миграции Латвийского университета, на начало 2020 года количество латвийских подданных и бывших подданных в зарубежных странах составляло около 373 000 человек.

С момента выхода Великобритании из ЕС из этой страны регулярно поступают данные о проживающих там латвийцах, поскольку иностранцы в Великобритании обязаны регистрироваться для получения статуса постоянного жителя.

По официальным данным правительства Соединенного Королевства, на 30 июня 2023 года там зарегистрировались 150 000 граждан Латвии. Это означает, что число проживающих в Великобритании латвийцев по крайней мере на 50 тысяч превышает первоначальную оценку в 100 тысяч.

МИД признает, что количество жителей Латвии, постоянно проживающих за границей, продолжает расти, что не только создает значительные демографические проблемы для Латвии, но и все больше доказывает важность целенаправленной политики в отношении диаспоры для замедления ассимиляции.

Значимое место в политике диаспоры занимает поддержка реэмиграции. Она включает в себя такие меры, как работа региональных координаторов, обучение реэмигрантов латышскому языку и интеграция детей реэмигрантов в латвийскую школу, информационные семинары о трудоустройстве в Латвии, перспективах бизнеса и признании профессиональных квалификаций.

План включает описание мер и информацию об их необходимом финансировании в 2024-2026 годах. В его разработке МИД сотрудничал с такими организациями, как Всемирное объединение свободных латышей, Объединение американских латышей, Европейское объединение латышей, Российский латышский конгресс, Daugavas Vanagi, Латвийская евангелическо-лютеранская церковь в мире, Европейская латышская молодежная ассоциация, Latvieši.com, "Латыши в мире — музей и исследовательский центр" и другими.

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