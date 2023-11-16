Бюро по защите Сатверсме (SAB) впервые публично приглашает на работу специалистов по разведке и контрразведке. Заметим, что от претендентов на место разведчика требуют владения английским и русским или китайским языками.

До сих пор SAB, учитывая специфику учреждения, само подыскивало потенциальных кандидатов, однако в мае прошлого года бюро впервые в своей истории публично объявило о вакансии — тогда искали аналитика. Затем в октябре прошлого года бюро объявило открытый конкурс на вакансию юриста, а этим летом искало сетевого администратора и инженера по измерениям электромагнитной совместимости.

В опубликованном в четверг пресс-релизе говорится, что отныне на сайте sab.gov.lv наряду с основной информацией об учреждении открыт новый раздел — "Вакансии".

В новом разделе есть постоянное предложение подавать заявки на вакансии в SAB, а параллельно регулярно появляются конкретные вакансии. После получения CV и мотивационного письма каждого кандидата оценят, проверят и в случае соответствия предложат ему подходящую должность.

В данный момент бюро ищет специалиста по разведке/контрразведке, аналитике, сетевого администратора и специалиста по электромагнитным измерениям.

Претенденты, подавшие заявки, получат ответ в течение двух недель, а для тех, чью кандидатуру будут рассматривать, процесс проверки может продлиться от трех до шести месяцев.

О работе разведчика/контрразведчика SAB пишет: "Ты будешь выстраивать и поддерживать отношения с людьми, планировать и осуществлять оперативные меры для получения информации, важной для безопасности Латвии, искать в океане информации новые источники".

SAB отмечает, что никакое ранее полученное образование, опыт работы или увиденное в фильмах не могут полностью подготовить потенциального претендента к тому, что может предложить SAB. Любознательность, характер и мотивация человека являются определяющими факторами. SAB обещает уникальное обучение для подготовки потенциального специалиста к различным задачам разведывательной и контрразведывательной работы.

Перечислены и требования: аналитическое и логическое мышление, хорошие навыки коммуникации, эмпатия, знание английского и русского или китайского языков, умение самостоятельно планировать и организовывать свою работу, а также умение работать в команде, интерес к событиям и процессам в обществе и мире, высокое чувство ответственности и дисциплинированность, способность к работе в стрессовых ситуациях. Отдельный пункт — соответствие требованиям статьи 20 Закона об органах государственной безопасности.

Данная статья предусматривает, что должностным лицом или сотрудником учреждения государственной безопасности может быть лицо не моложе 18 лет, гражданин Латвии, с высшим образованием и соответствующий требованиям Закона о государственной тайне для получения специального допуска к гостайне. Также важны состояние здоровья, психологические характеристики и достаточная физическая подготовка.

В SAB не могут работать лица, судимые за умышленное уголовное преступление или уволенные за последние пять лет из органов государственной безопасности, военной или иной государственной службы из-за дисциплинарного взыскания.

Потенциальная зарплата не указана, но SAB обещает "стабильную зарплату и социальные гарантии, долгосрочное сотрудничество, возможности для развития навыков и знаний, возможность поездок и работы за границей". В бюро сообщили, что конкретный размер зарплаты не может быть назван, так как зарплаты сотрудников госбезопасности являются государственной тайной.

SAB — орган государственной безопасности, основными задачами которого являются разведка, контрразведка и защита государственной тайны. Бюро является частью разведывательной сети НАТО и ЕС и постоянно тесно сотрудничает с партнерами в западных странах.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram