Когда Евросоюз объявил войну пластиковым пакетам, стаканчикам и другой одноразовой посуде и соломинкам, на рынок вышли их заменители из бумаги или современных биоматериалов. Вы скажете — прекрасно, более экологично, перерабатывается в макулатуру, безопасно сжигается в печи или компостируется. Однако реальность иная и попахивает зеленым обманом. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на журнал Mājas Viesis.

Специалист по продажам ведущего в Латвии предприятия по торговле упаковкой и материалами Multipack Роланд Петунов подтверждает, что пакеты могут быть как из чистой бумаги, так и с примесями пластика.

В зависимости от количества примесей они подлежат переработке как бумага или сдаются в смешанные отходы и непригодны для переработки. Неспециалисту отличить упаковку из чистой бумаги от той, что имеет пластиковую примесь, довольно сложно, признает Петунов.

Как мыльный пузырь, лопнул миф о "зеленых" стаканчиках для кофе. Еще недавно один из владельцев широкой сети киосков хвастался ими — произведенными из "натуральной, 100% перерабатываемой бумаги", но забыл объяснить, что в этой упаковке присутствует и синтетический импрегнируемый материал.

Сейчас этот предприниматель предлагает наливать кофе в принесенную с собой емкость, отмечая, что это самый экологичный способ.

"Это зеленый обман — рассказывать, что одноразовые пластиковые стаканчики мы ликвидируем и вместо них у нас будут бумажные стаканчики, которые все равно нельзя передать в переработку. Никакая бумага не способна долго выдерживать жидкость, поэтому к картону добавляются полимеры, а это еще хуже, чем если бы стаканчик был сделан из однородного полимерного материала. Желая добра, мы еще больше усложнили сферу переработки — это вторая крайность", — с резкой оценкой замены одного неперерабатываемого материала другим выступил директор общества Zaļais punkts Валдис Закулис.

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