Салют в честь государственного праздника запланирован только в Огре и Вентспилсе, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.

В 19:00 начнется праздничный салют в Огре на берегу Даугавы у "Огрского маяка". И в этом году его обеспечит Aldi, мероприятие обойдется самоуправлению в 3000 евро, сообщил агентству LETA представитель самоуправления Огрского края Николай Сапожников.

В Вентспилсе праздничный салют можно будет наблюдать с 20:30 на площади Лиелайс лаукумс. Как сообщили в Вентспилсском культурном центре, праздничный салют в Вентспилсе обеспечит International Fireworks Design, а общие расходы на фейерверк составляют 17 880 евро.

В других местах Латвии в ознаменование праздника будут установлены различные световые инсталляции в городской среде, показаны мультимедийные лазерные постановки и световые шоу.

В Риге участники праздника с 18 до 23 часов смогут наблюдать за группой объектов "Река света" вдоль городского канала: световыми объектами "Звездный ручей" и "Столбы огня" с латышскими узорами на Бастионной горке, тремя "Мостами света" через городской канал (на Бастионной горке, у начала улицы Бривибас и у оперы), огненными объектами "Текущие узоры" и огненными объектами проекта Teragnia.

В парке Аркадия с 19:00 до 23:00 можно будет наблюдать за аудиовизуальной инсталляцией "Прикосновение света". С 20:10 запланировано мультимедийное лазерное представление над памятником Свободы с повторами.

В Даугавпилсе, на площади Виенибас, в 17:00 в качестве посвящения 105-й годовщине провозглашения Латвийской Республики прозвучит государственный гимн Латвии и состоится лазерное шоу.

В Елгаве с 17:00 на башне Свято-Троицкой церкви будет демонстрироваться мультимедийный спектакль в формате 3D "Елгава — звезда Земгале".

В Екабпилсе на эстраде парка Кена с 17:00 часов будет представлена инсталляция "О залитом солнцем городе у реки…".

В Юрмале с 15:30 от моста через Лиелупе до Кемери и на ул. Йомас будет проложена "Дорога света".

В Ропажи с 18:00 запланировано световое, звуковое и видеопредставление Staro Ropaži.

В Кулдиге с 17:00 до 22:00 в цветах латвийского флага будет освещен водопад на Венте.

С наступлением темноты на набережной возле Айзкраукльского культурного центра будет представлена аудиовизуальная световая инсталляция "Звездные узоры".

На площади Балвского центра культуры и отдыха в 19:30 состоится огненное шоу "Свет объединяет…".

На эстраде Старого парка в Смилтене в 19:00 пройдет световое представление "Знак моей силы".

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