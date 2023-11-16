Президент Латвии Эдгар Ринкевич 19 и 20 ноября посетит с рабочим визитом Израиль, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

В ходе рабочего визита Ринкевич встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить актуальную ситуацию в Израиле и регионе после террористических атак ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Цель визита — выразить солидарность с народом Израиля в его борьбе с террористической организацией ХАМАС, а также найти способы предотвращения более широкой эскалации угрозы безопасности и гуманитарной ситуации в регионе, сообщили представители президента Латвии.

В ходе визита Ринкевич также намерен посетить Западный берег реки Иордан, где запланирована встреча с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Цель визита на Западный берег — обсудить с законным представительством палестинцев способы предотвращения дальнейшего применения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказать поддержку палестинцам в удовлетворении гуманитарных потребностей.

Кроме того, в Израиле президент встретится с представителями латвийской диаспоры, чтобы обсудить нынешнюю ситуацию и потенциальные потребности в поддержке со стороны Латвии.

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