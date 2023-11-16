Член совета Государственного контроля Майя Аболиня подала заявку на пост государственного контролера, сообщила Аболиня в твиттере.

"Госконтроль вместо внимательного "следователя" должен стать "совестью" публичного управления, которая не только вовремя сигнализирует о возможных рисках нарушений и выявляет несовершенства, но и делает нормой такие действия публичного управления, которые направлены на деятельность в интересах людей", — заявила Аболиня.

Es kā Valsts kontroles padomes locekle esmu pieteikusi savu kandidatūru valsts kontrolieres amatam. Mana programma detalizētāk šajā viedokļrakstā, bet te🧵par galvenajiem punktiem: 1/6https://t.co/HADd6r9nDS — Maija Abolina (@MaijaAbolina) November 16, 2023

Она отметила, что необходимо укреплять подход по сути: внимание нужно сконцентрировать на требующих проверки аспектах, которые оказывают количественно и качественно значимое влияние на работу публичного управления и доверие общества, не гоняясь за несколькими евро, в том числе при расследовании дел об убытках. Кроме того, необходимо сохранить фокус на целесообразности ревизий, сделав упор на экономичность и продуктивность. В то же время, основываясь на анализе рисков, нужно выбирать темы ревизий, которые важны для общества.

По словам Аболини, необходимо добиться в том числе эффективной модели управления, чтобы укрепить установленный Конституцией принцип коллегиальности: совет Госконтроля в коллегиальном составе должен не только возглавлять учреждение, но и утвердить главный продукт его деятельности — ревизионные доклады.

В должности члена совета Госконтроля Аболиня работает с мая 2021 года. Она является третьим директором ревизионного департамента, сферами проверок которого являются благосостояние и здравоохранение.

Как сообщалось, 2 ноября Сейм постановил освободить госконтролера Роланда Ирклиса по его желанию от должности в связи с его переходом на работу в АО "Augstsprieguma tīkls". Решение об освобождении Ирклиса от должности вступит в силу 2 декабря.

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