Объявленный в розыск экс-депутат Рижской думы Руслан Панкратов, который пропал 23 сентября, получил политической убежище в России. Панкратов пересек границу Европейского союза (ЕС) с РФ вплавь — в гидрокостюме. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале "Шпроты в изгнании".

Панкратов, которому ранее было предъявлено обвинение в действиях, направленных на разжигание национальной розни, а также в нарушении санкций ЕС, пропал без вести 21 сентября. В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он находится на территории России.

Панкратов заявил, что сначала не планировал побег из Латвии, а собирался защищать себя в суде. Однако он изменил свою позицию после того, как 18 апреля получил письмо, согласно которому он представляет угрозу национальной безопасности, в связи с чем ему "аннулировали документы". По мнению Панкратова, дело является "политическим заказом".

Панкратов начал изучать используемое пограничниками оборудование, их график и процесс патрулирования. О том, что экс-депутат собирается бежать из страны, знал его знакомый, который якобы является сотрудником Службы государственной безопасности (СГБ). Этот человек помог Панкратову уехать из Латвии. Место перехода Панкратов уточнять не стал, заявив только, что это "псковское направление".

"Морально самым тяжелым было поссориться с женой. Нельзя было ее подставить. Она ничего не знала, я действительно разыграл такую гормональную бурю. Я себя жестко и раздраженно вел несколько дней до этого", — заявил Панкратов.

Экс-депутат рассказал, что был выдавал себя за рыбака. Его везли до границе на автомобиле, который сопровождали еще две машины: она для выявления потенциальной слежки за политиком, а другая для того, чтобы имитировать ДТП в случае погони. "Я приезжаю на локацию, сажусь ловить рыбу. Нужно было дождаться темноты. Когда уже все стемнело, сложил свои вещи в мусорный мешок, надел гидрокостюм, утопил мешок и ласты в воду и пошел. Я дошел до российского побережья, немножко отдышался, не дождался патруля и пошел дальше. Наверняка, меня зафиксировали датчики, потому что через 20-30 метров меня встретили пограничники", — сообщил Панкратов.

На российской стороне его сначала задержали. Сразу после задержания Панкратов начал готовить документы для получения политического убежища. "Мария Бутина, МИД подключился, Мария Владимировна Захарова, Леонид Федорович Слуцкий, "Антифашисты Прибалтики". То есть я не испытывал каких-то трудностей, чтобы обеспечить себе жизнь", — заявил он.

Политическое убежище он получил достаточно быстро.

Рижский городской суд планировал рассмотреть дело Панкратова 26 сентября, однако бывший депутат на заседание не явился. Жена Панкратова обратилась в полицию.

Руслан Панкратов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности летом прошлого года. 1 августа он был арестован и провел под стражей более пяти месяцев. В начале января 2023 года был освобожден под залог 5000 евро.

Согласно обвинительному заключению, летом прошлого года с целью разделения общества по национальному признаку на нескольких информационных ресурсах, используемых в целях агрессивной пропаганды России, Панкратов распространяли необоснованные заявления о положении русских в Латвии, публично распространяя заявления, которые провоцировали ненависть и недоверие к украинцам и беженцам из Украины. Кроме того, обвиняемый предоставил экономические ресурсы лицу, включенному в список лиц, против которых ЕС ввел санкции за подрыв территориального единства, суверенитета и независимости Украины.

В 2009 году Руслан Панкратов был избран депутатом Рижской думы от партийного объединения "Центр Согласия" и несколько лет работал в самоуправлении. В 2018 году он баллотировался на выборах в 13-й Сейм по списку "За альтернативу", а в 2019 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку Партии действия. По данным Firmas.lv, Панкратов работает вместе с Верой Панкратовой в объединении Latvijas krievu pasaule ("Латвийский русский мир"), зарегистрированном в 2006 году. Несколько лет назад он работал в объединении "Объединение против нацизма".

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