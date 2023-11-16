"Бюджет нищеты". Так проект государственного бюджета Латвии на 2024 года в эфире программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 охарактризовал депутат Сейма от оппозиции Вилис Криштопанс.

"Это – бюджет нищеты. Всем снова не хватает. Мы думаем только о расходной части. О доходной части не думает никто. Налоги на рабочую силу не снижаются. Необлагаемый минимум тоже останется тем же. Социальное неравенство осталось. И будет продолжать оставаться", — считает политик.

По словам оппозиционного депутата, необходима масштабная реформа - уменьшение налогового бремени на рабочую силу, сокращение бюрократии, полная отмена налога на недвижимость. "Надо дать людям возможность нормально жить. Ведь кто у нас живет нормально? Чиновники! А о народе кто-то подумал?", — сказал Криштопанс.

Политик не сомневается, что в этой ситуации оппозиции удастся собрать необходимое число подписей за проведение референдума о роспуске Сейма.

"Я вижу, с каким азартом подписывается народ. В нашей басктебольной и хоккейной командах играют лучшие профессионалы. А в Сейме - игроки четвертой лиги", — заключил Криштопанс.

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