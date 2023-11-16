Сегодня в третий раз подряд Резекненская городская дума не провела запланированное заседание из-за отсутствия кворума.

На заседании председательствовал заместитель отстраненного мэра Александра Барташевича Алексей Стец ("Вместе за Латвию"), который констатировал отсутствие кворума, а также сообщил о причинах отсутствия нескольких депутатов и объявил дату следующего заседания - 29 ноября.

На заседании присутствовали пять из 13 депутатов самоуправления - оппозиционные депутаты и Стец.

Владимир Богданов, Игорь Сергеев, Алексей Грехов и Александр Барташевич заявили, что у них больничные, Ольга Строде и Кристина Кокоревич отсутствовали по другим причинам, а Александр Иришин не сообщил думе о причинах своего отсутствия. Все они представляют партию "Вместе за Латвию".

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня, комментируя сегодняшнее несостоявшееся заседание Резекненской думы, заявила агентству ЛЕТА, что председатель мог его и не созывать или созвать его в другое время, если он знал, что кворума не будет, учитывая, что четыре депутата находятся на больничном, двое имеют иные уважительные причины и один не заявил о причине отсутствия. "Тот факт, что четыре депутата находятся на больничном, является новой информацией и может указывать на то, что депутаты все еще беспокоятся за заседания думы", - сказала Берзиня.

Она сообщила, что вчера на заседании комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлению была достигнута договоренность, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития до 22 ноября подготовит законодательную норму о том, что если в силу каких-то причин дума не может собраться на заседание из-за кворума, должны быть особые правила об уменьшении кворума, необходимого для созыва заседания и принятия решений. Законопроект может быть рассмотрен в срочном порядке, то есть в двух чтениях.

Она добавила, что самой насущной задачей Резекненской думы является утверждение плана финансовой стабилизации, который должны принять депутаты.

Как уже сообщало агентство ЛЕТА, из-за отсутствия кворума не состоялись заседания Резекненской городской думы 2 ноября и 10 ноября.

Сейм по закону может распустить думу, если она не может принимать решения из-за отсутствия необходимого количества депутатов (кворума) на трех очередных заседаниях думы подряд.

После несостоявшегося заседания 10 ноября правление правящей в Резекне политической партии "Вместе за Латвию" выступило с заявлением, в котором выразило желание ускорить процесс роспуска думы и участвовать в новых выборах в следующем году.

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