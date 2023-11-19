31% жителей Латвии после выхода на пенсию планируют продолжать работать полный или неполный рабочий день. В Эстонии работать в пенсионном возрасте планируют 33% жителей, а в Литве 25%, свидетельствует опрос банка Citadele.

Среди латвийских респондентов 17% заявили, что намерены работать на пенсии полный рабочий день. Мужчины готовы работать после выхода на пенсию реже, чем женщины — 14% и 21%. В Эстонии работать на полную ставку после выхода на пенсию планируют 18% респондентов, а в Литве — 12%.

Чем выше сегодняшняя зарплата, тем больше желание людей продолжать работать полный рабочий день даже на пенсии. Среди тех, что в настоящее время получает более 1500 евро, 24% собираются продолжать работу.

14% планируют в старости работать на неполную ставку или подрабатывать. Такой ответ чаще давали рижане, которые зарегистрировали хозяйственную деятельность. В Литве подработку на пенсии будут искать 13%, а в Эстонии — 18%.

Люди не хотят откладывать на старость

Еще 20% респондентов не решили, будут ли продолжать работу после достижения пенсионного возраста, а 30% пока об этом не думают, поскольку до выхода на пенсию еще слишком далеко. Такие ответы чаще всего давали люди в возрасте до 40 лет.

"Мы видим тенденцию не планировать свои финансы на долгосрочную перспективу и не думать о своем благополучии в старости. Причины этого могут быть разными, и одна из самых распространенных — вера в то, что нынешней зарплаты хватит, чтобы поддерживать такой же уровень жизни и в старости. Однако на самом деле, например, нынешний 35-летний работник, имеющий пенсионные накопления 1-го и 2-го уровня, по достижении пенсионного возраста может рассчитывать не более чем на 40% своего предпенсионного дохода. Это говорит о том, что каждый должен делать дополнительные накопления, например, на 3-м пенсионном уровне", — говорит председатель правления CBL Asset Management Карлис Пургайлис.

Почему мы избегаем долгосрочного планирования финансов?

"Большинство людей склонны к так называемому краткосрочному мышлению, когда человек концентрируется на ближайшем будущем и принимает решения, направленные на удовлетворение текущих потребностей и быстрый результат. Концентрируясь на краткосрочных целях и удовольствиях, такие люди не видят необходимости планировать надолго вперед, — говорит клинический психолог VCA Екатерина Винтере. — Некоторые люди склонны к краткосрочному мышлению из-за особенностей личности или психологии. Краткосрочно мыслят и люди с ограниченными финансовыми ресурсами, так как они вынуждены решать текущие финансовые проблемы.

Люди, у которых нет четких долгосрочных жизненных целей, менее мотивированы думать о будущем. На решение планировать финансы в старости может повлиять и неопределенная экономическая и политическая ситуация. Людям кажется, что трудно прогнозировать будущее на много лет, поэтому они оттягивают принятие важных решений".

Как изменится пенсионный капитал, если начать копить на 20 лет раньше?

Только 7% опрошенных заявили, что не планируют работать на пенсии.

Такой ответ чаще давали люди в возрасте от 50 до 59 лет, квалифицированные специалисты, с ежемесячным доходом от 1000 до 1251 евро.

"Чтобы избежать значительного снижения своего привычного дохода после выхода на пенсию, люди должны подумать о том, чтобы копить деньги помимо государственной пенсии. Как только у вас появилась стабильная работа, стоит начать делать отчисления на 3-й пенсионный уровень. К сожалению, часто бывает, что люди начинают задумываться о создании дополнительных накоплений лишь за несколько лет до выхода на пенсию. Однако молодые находятся в более выгодном положении — например, если вы начнете вкладывать 30 евро каждый месяц с 35 лет, то к моменту выхода на пенсию эти накопления могут достичь 20 тысяч евро. С другой стороны, если начать откладывать в 55 лет, сумма составит всего 4 тысячи евро", — говорит Пургайлис.

Опрос проводился банком Citadele и агентством Norstat в сентябре этого года, в нем приняли участие 1009 человек в возрасте от 18 до 74 лет.

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