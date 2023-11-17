В субботу, 18 ноября, в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики в Риге пройдут праздничные мероприятия, во время которых будут введены существенные ограничения в движении транспорта, сообщает Рижская дума. С вечера пятницы, 17 ноября, движение будет перекрыто на участке набережной 11 ноября и улицы Экспорта.

С 16 часов пятницы, 17 ноября, до 18 часов субботы, 18 ноября, будет закрыто движение транспортных средств на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на участке улицы Экспорта от улицы Элизабетес до набережной 11 ноября.

С 21.00 и до окончания генеральной репетиции военного парада Национальных вооруженных сил (НВС) при необходимости будет закрыто движение на набережной Генерала Радзиньша и на участке улицы Краста от улицы Езусбазницас до разворота у торгового центра Mols.

С 8 часов пятницы, 17 ноября, до 16 часов будет ограничено, а при необходимости и закрыто движение транспортных средств по набережной 11 ноября (по правой крайней полосе) на 150-метровом участке от улицы Миесниеку в сторону Полю гате.

С 14 часов пятницы до 18 часов 18 ноября будет закрыто движение транспортных средств на участке Полю гате и Бискапа гате от набережной 11 ноября до улицы, параллельной набережной 11 ноября.

Также с 16 часов 17 ноября до 18 часов 18 ноября будет закрыто движение грузового транспорта на участке улицы Экспорта от улицы Ханзас до улицы Муйтас и на участке улицы Краста от Островного моста до улицы 13 января.

С 16 часов пятницы, 17 ноября до 16 часов субботы, 18 ноября, будет организовано двустороннее движение на участке улицы Пилс от Полю гате до Домской площади и на участке Домской площади от улицы Пилс до улицы Екаба.

С 10 часов субботы, 18 ноября, до 18 часов будет закрыто движение транспорта на набережной Генерала Радзиньша в направлении улицы Краста; на участке улицы Краста и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении Южного моста, а также на съезде с Островного моста в направлении от центра города на улицу Краста.

С 13:30 до 15:00 будет закрыто движение транспортных средств на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

В субботу с 7 часов до окончания военного парада на дамбе АВ будет закрыто движение автотранспорта и пешеходов.

При необходимости 17 ноября с 21.00 до окончания генеральной репетиции военного парада и 18 ноября с 13.30 до 15.00 будет закрыто движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, на Каменном мосту; на участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста; на участке набережной 11 ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста; на участке улицы 13 января от бульвара Райня до набережной 11 ноября.

По соображениям безопасности нельзя будет наблюдать за военным парадом и его генеральной репетицией с Вантового моста. Мост будет доступен для пешеходов, велосипедистов и самокатов, желающих попасть на другой берег Даугавы. Поток пешеходов по Вантовому мосту во время мероприятия будут регулировать Военная полиция НВС, Рижская муниципальная полиция и Государственная полиция. Самоуправление сообщает, что мост безопасен для повседневных нагрузок, однако при более высоких нагрузках возможны риски безопасности.

При необходимости будет ограничено движение пешеходов, велосипедистов и электросамокатов во время церемонии возложения цветов и торжественных мероприятий на площади у памятника Свободы, а также во время генеральной репетиции военного парада, военного парада и других мероприятий.

С 7.30 до 11 часов будет проходить студенческое шествие от Латвийского университета (ЛУ) до Братского кладбища. Шествие пройдет по маршруту: бульвар Райня (главное здание ЛУ) — бульвар Бривибас — улица Бривибас — улица Цесу — улица Менесс — улица Миера — улица Клуса — улица Миера — Брасский мост — улица Гауяс — улица Айзсаулес — Братское кладбище. При необходимости Государственная полиция временно ограничит движение по маршруту шествия.

С 13.30 до 15.00 состоится военный парад Национальных вооруженных сил. Маршрут парада: набережная 11 ноября — улица Калькю — памятник Свободы — бульвар Бривибас — улица Бривибас — улица Бруниниеку — улица Спорта — улица Сканстес.

С 18.00 до 19.45 предусмотрено факельное шествие по маршруту памятник К. Улманису — бульвар Райня — улица К. Барона — бульвар Аспазияс — бульвар З. А. Мейеровица — улица К. Валдемара — бульвар Райня.

Во время этих трех мероприятий движение на указанных маршрутах и пересекающих улицах будет регулировать, ограничивать и в случае необходимости перекрывать Государственная полицией.

Во время мероприятий с вечера четверга, 16 ноября, до субботы, 18 ноября, в ряде мест будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. При необходимости оставленные транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное парковочное место.

С 20 часов четверга, 16 ноября, до 23 часов субботы, 18 ноября, будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств по обе стороны набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на улице, параллельной набережной 11 ноября.

С 20 часов 17 ноября до 20 часов 18 ноября запрет на остановку и стоянку будет действовать по обе стороны бульвара Аспазияс от улицы Кришьяня Барона до улицы Калькю; по обеим сторонам бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Калькю до улицы Кришьяня Валдемара; по правой стороне улицы Кришьяна Барона от бульвара Райня до бульвара Аспазияс; на участке бульвара Райня от улицы Кришьяня Валдемара до улицы Кришьяня Барона.

Также с 20 часов 17 ноября до 11 часов 18 ноября остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены по обе стороны улицы между площадью Гердера и Домской площадью и на площади Гердера, а с 17 до 23 часов 18 ноября — на участке улицы Калькю от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

18 ноября с 8:00 до 20:00 остановка и стоянка транспортных средств будут запрещены в по аллее Симтгадес, возле здания на бульваре Кронвалда, 2, с 7:00 до 15:30 — на правой стороне улицы Сканстес и в направлении от улицы Спорта до улицы Кришьяня Валдемара.

В субботу с 08.30 до 11.15 и с 18:30 до 20:20 при необходимости будет ограничено или закрыто движение водного транспорта по городскому каналу от моста на улице Кришьяня Барона до пешеходного моста возле Бастионной горки.

Подробнее о мероприятиях в Риге, посвященных годовщине провозглашения Латвийского государства, можно узнать на сайте svetki.riga.lv и в социальных сетях.

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