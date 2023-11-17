В настоящее время Covid-19 подтверждается у каждого третьего протестированного пациента, сообщил агентству LETA директор департамента анализа рисков и профилактики Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

По его словам, за последние четыре недели увеличилось число смертей с Covid-19. Если в октябре было всего пару случаев в неделю, то за последние четыре недели регистрировалось в среднем девять смертей еженедельно. Данные SPKC показывают, что примерно у половины умерших Covid-19 был основным диагнозом, а для некоторых инфекция стала фактором, способствующим смерти. Будет ли увеличиваться число смертей в будущем, зависит от ситуации, так как тяжелобольных тоже стало больше. Обычно в больницах находились в среднем два пациента в тяжелом состоянии, а на прошлой неделе таких было уже девять.

Перевощиков отметил, что Covid-19 на данный момент является самой распространенной респираторной инфекцией. Он подтвержден примерно у каждого третьего пациента, протестированного на прошлой неделе. По мнению эпидемиолога, это много, и при таком широком распространении болеют не только молодые люди, у которых болезнь, как правило, протекает легко, но и люди из групп риска.

В прошлом сезоне Covid-19 составлял около 20-30% всех респираторных заболеваний, аналогичная ситуация, вероятно, будет и в этом сезоне. Это и создает дополнительную нагрузку на больницы. Доминирующим штаммом по-прежнему является омикрон, и ситуация не прогнозируется настолько тяжелой, как в начале пандемии.

Ситуацию может усугубить грипп, ежегодная эпидемия которого неизбежна. И грипп, и Covid-19 опасны для пациентов с пониженным иммунитетом, напомнил Перевощиков.

SPKC по-прежнему призывает людей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин сделать прививку и от Covid-19, и от гриппа. По данным Перевощикова, в прошлом году те, кто проходил сезонную вакцинацию, болели в два раза реже, госпитализировались в четыре раза реже и умирали в пять раз реже, чем непривитые пожилые люди.

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