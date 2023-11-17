В рамках третьей кампании по набору новобранцев в ряды Службы гособороны в обязательном порядке могут быть призваны не менее 600-700 молодых людей. Об этом в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении рассказал руководитель Центра рекрутирования и отбора Национальных вооруженных сил (NBS, НВС) Рихард Розенбаумс.

Подать заявку на третий призыв можно до 1 декабря. Сам призыв начнется летом следующего года. Обязательный призыв будет производиться по принципу случайного отбора. По словам Розенбаумса, на данный момент заявки на третий призыв подали 193 человека.

Как отмечает представитель НВС, количество заявок обычно растет по мере истечения срока их подачи.

Отбор новобранцев состоится во второй половине января, предварительные работы по его подготовке уже начаты. Розенбаум напомнил, что каждому молодому человеку по достижении 18-летнего возраста нужно создать электронный адрес – на него будет направлено повестка о призыве в Службу гособороны. Если электронного адреса нет, повестку молодой человек получит по месту жительства. В повестке будет указано, где, когда и в какое время нужно прибыть, что взять с собой. Также будет объяснено, что произойдет, если призывник не явится.

Розенбаум напомнил, что призывники будут получать 300 евро в месяц, а те, кто подаст заявление добровольно – 600 евро плюс дополнительная компенсация после службы в размере 1100 евро и платные образовательные возможности.

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