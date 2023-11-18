"Милдронат", противораковые "Тегафур" и "Белиностат" — эти и еще полтора десятка оригинальных лекарственных препаратов созданы и создаются сейчас в лабораториях Института органического синтеза. Последняя разработка - клинические испытания нового антибиотика. Об этом в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал заместитель директора института Освалдс Пуговичс.

"Это – уникальный институт не только в латвийском масштабе. Он уникален и в рамках Европы. Именно потому, что мы тесно сотрудничаем с фармацевтическим производством. Это – и "Милдронат", и "Тегафур".

В 2021-м году завершились клинические испытания новой фазы нового антибиотика, который был создан совместным трудом 30-ти организаций со всей Европы.

"И вот этот фокус на создание новых лекарств в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями – бренд нашего института", — гордится Пуговичс.

Еще больше ученый гордится тем, что новые препараты удается создавать небольшому рижскому коллективу, так как прежде подобные лекарства создавались крупными компаниями. Новые возможности для исследований открывает и новый корпус биотехнологий.

"Это – новый выстрел. Сдвиг от маленьких молекул в сторону биомолекул, что может дать новый материал для генерации новых идей. Также месяц назад мы получили новый проект для создания молекул, меняющих свои структуры и функции при влиянии света. Пока тут революционных продвижений не было. Надеюсь, мы в этом направлении станем революционерами", — говорит исследователь.

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