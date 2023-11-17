Евросоюз не в состоянии обеспечить Украину боеприпасами по обещанному в начале 2023 года графику. Это значит, что Европе пора закупать снаряды и ракеты для Украины в других странах, заявил в интервью Politico президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Лидеры ЕС планировал поставить Украине 1 млн боеприпасов к марту. Для блока, который был создан как мирный проект, это изначально было труднодостижимой целью. В течение этого года Украина получила от ЕС всего 300 тысяч единиц боеприпасов из национальных запасов. При этом СМИ сообщают, что Северная Корея с августа ввезла в Россию 1 млн снарядов. "Мы должны исходить из того, что объем в 1 млн не будет достигнут", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус на саммите министров обороны стран ЕС на этой неделе.

"Мы давно выступаем за то, что если в ЕС не хватает боеприпасов или оборудования, то давайте купим их где-то еще и передадим Украине, — сказал Ринкевич. — Сейчас важно, чтобы Украина получала то, что ей нужно и продолжала воевать".

"Наша главная проблема не столько в расходах на оборону (мы их увеличиваем), сколько в том, где найти оборудование для пополнения запасов, для перевооружения вооруженных сил", — отметил Ринкевич.

Вопрос о том, должны ли все боеприпасы производиться компаниями ЕС и Норвегии, вызывал споры с самого начала. Франция, которая имеет развитый сектор военной промышленности, настаивала на жестких ограничениях на использование боеприпасов из стран, не входящих в ЕС. Другие страны, в том числе Швеция и страны Балтии, были более открыты для закупок боеприпасов за пределами Европы.

Проблема с планом ЕС по боеприпасам заключается не столько в промышленном производстве, сколько в экспорте, заявил после встречи министров обороны Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Европейская промышленность много экспортирует в третьи страны. Поэтому мы просим государства изменить маршрут, изменить приоритет, чтобы отдать предпочтение производству для Украины".

"Сегодня хорошего ответа на этот вопрос нет. Но, может быть, через пару недель Боррель и ЕК вернутся и скажут: да, выход есть", — отметил президент Латвии.

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