По мнению депутата, герб на номерных знаках повысит принадлежность водителей к Латвии и укрепит образ страны. Соответствующие поправки к правовым актам уже готовятся, добавил Кулбергс.
"Мы должны последовать примеру соседней Литвы и других стран Евросоюза — таким, как Словая, Хорватия, Испания и Австрия. Мы хотим, чтобы и латвийские автоводители могли испытывать гордость за свою страну, видя ее символ — государственный герб — на своих транспортных средствах. Включение такой символики в повседневную жизнь способствует ощущению национальной принадлежности и единства. Таким образом мы также можем помочь распознованию Латвии за рубежом. Каждое путешествие на машине станет небольшим, но важным проявлением патриотизма", — убежден Кулбергс.
Для претворения инициативы в жизнь в настоящее время ведутся дискуссии с профильными инстанциями.