В оформление номерных знаков зарегистрированных в Латвии автомобилей должен быть включен государственный герб. С такой инициативой выступил депутат Сейма Андрис Кулбергс.

"Мы должны последовать примеру соседней Литвы и других стран Евросоюза — таким, как Словая, Хорватия, Испания и Австрия. Мы хотим, чтобы и латвийские автоводители могли испытывать гордость за свою страну, видя ее символ — государственный герб — на своих транспортных средствах. Включение такой символики в повседневную жизнь способствует ощущению национальной принадлежности и единства. Таким образом мы также можем помочь распознованию Латвии за рубежом. Каждое путешествие на машине станет небольшим, но важным проявлением патриотизма", — убежден Кулбергс.