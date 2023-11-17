Получено разрешение на запуск новых электропоездов, и первая поездка с пассажирами запланирована на декабрь, сообщил министр сообщения Каспар Бришкенс в Twitter.

Дополнительную информацию он обещал предоставить в ближайшее время.

Новые поезда будут курсировать по линиям в Айзкраукле, Тукумс, Саулкрасты и Елгаву. Каждый поезд состоит из четырех вагонов, в нем 436 сидячих и 454 стоячих пассажирских места. Длина поезда — 109 метров.

Как сообщалось, первые два вагона новых электропоездов производства чешской компании Škoda Vagonka были доставлены в Ригу больше года назад — в июне 2022 года.

Планировалось, что Škoda Vagonka до конца 2023 года поставит Pasažieru vilciens 23 электропоезда, а в 2024 году — девять электропоездов.

Первоначально сообщалось, что первые поезда начнут перевозить пассажиров уже в конце лета текущего года, затем этот срок несколько раз переносился. Škoda Vagonka придется платить штраф за задержку поставок.

Общая стоимость всего проекта оценивается в 257,889 миллиона евро.

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