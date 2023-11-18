Если Латвия станет соорганизатром Зимних Олимпийских игр 2030, стране придется самостоятельно реконструировать Сигулдскую трассу. Все остальные расходы, связанные с Олимпийскими играми, будет нести главный организатор — Швеция. Об этом в интервью программе Delfi TV “Aizmugure” заявил генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК) Карлис Лейниекс в передаче "задняя часть".
Уже сообщалось, что правительство Швеции официально выразило поддержку идее проведения Зимних Олимпийских игр 2030 года в Стокгольме и его окрестностях.
Между тем, Латвия может стать соорганизатором игр, предоставив для соревнований санную трассу в Сигулде и площадку для шорт-трека в Риге.
На национальном уровне решение о об участии Латвии в организации игр пока не принято, однако предварительные оценки трат на реконструкцию трассы в Сигулде уже были озвучены — они могут составить 58 миллионов евро.