Введение Службы государственной обороны (СГО) себя оправдало, заявила сегодня во время визита на Адажскую военную базу премьер-министр Эвика Силиня.

С региональным визитом в Адажский край премьер Силиня посетила Адажскую краевую думу, Адажскую среднюю школу и военную базу в Адажи.

На Адажской военной базе на встрече с начальником Объединенного штаба Национальных вооруженных сил (НВС) генерал-майором Андисом Дилансом и и. о. командира механизированной пехотной бригады сухопутных войск полковником Игорем Харлапенковым обсуждалась деятельность латвийских сил в рамках НАТО, развитие Адажской базы, а также процесс обучения, в котором задействованы военнослужащие Латвии, боевой группы расширенного присутствия НАТО и других союзных стран.

Премьер ознакомилась с экипировкой, оружием и оснащением механизированной пехотной бригады, а также с подразделением танков "Леопард-2", прибывшим в Латвию из Канады в начале ноября в связи с реализацией мер по увеличению боевой группы расширенного присутствия НАТО до уровня бригады.

Премьер-министр встретилась с военнослужащими СГО первого призыва, выслушала их впечатления о первых пяти месяцах службы и оценила мужество, решительность и патриотизм военнослужащих.

"Солдаты СГО, военнослужащие профессиональной службы и военнослужащие наших стран-союзников на Адажской военной базе действуют плечом к плечу — это сознание равноценности дает молодым курсантам СГО большую дополнительную мотивацию. Поэтому закономерно, что многие из них уже решили связать свою дальнейшую карьеру с военной службой. Кроме того, приятно слышать положительные отзывы о военной базе в Адажи от военнослужащих наших союзников — это означает, что введение СГО и вложения в базу однозначно оправдались и Латвия должна продолжать развивать как СГО, так и инфраструктуру Адажской базы", — подчеркнула Силиня.

Кроме того, премьер посетила Адажскую среднюю школу — крупнейшую в Латвии по числу учеников — где приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 105-летию провозглашения Латвийской Республики, а также в дискуссии со школьниками.

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