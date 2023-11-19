Для качественной реализации ряда проектов Управлению мест заключения (УМЗ) не хватает как низкоквалифицированных, так и высококвалифицированных работников, заявил руководитель по проектам Европейского социального фонда УМЗ Марис Лусте.

В Риге 15 ноября состоялся медиа-завтрак, на котором были представлены два важных завершенных проекта Европейского социального фонда (ЕСФ), направленных на успешное возвращение заключенных в общество — ресоциализацию и современное обучение работников.

Лусте отметил, что лучший способ чему-то научить человека — это применять структурированные программы с определенной целью. На сегодня в УМЗ внедрено почти десять программ, почти на все случаи жизни, прошли обучение тренеры программ.

Важно еще в тюрьме предусмотреть, как поведет себя человек после освобождения из-под стражи, осознать риски и определить нужную программу обучения, чтобы не допустить рецидива после выхода из тюрьмы, отметил Лусте.

По мнению Лусте, очень важным инструментом помощи в ресоциализации заключенного является семья. Зачастую именно семья мотивирует бывшего заключенного не повторять преступления. УМЗ перенял и программу семейной терапии из США, которая обещает успех в ранней превенции.

Реализация проекта ЕСФ "Повышение эффективности системы ресоциализации" позволила добиться повышения профессиональной компетенции 1925 сотрудников УМЗ и Государственной службы пробации.

Кроме того, реализован второй проект ЕСФ "Интеграция бывших заключенных в общество и рынок труда", который помог 10 400 заключенным и ранее побывавшим в заключении лицам получить поддержку. 1000 бывших заключенных после освобождения из заключения и получения поддержки приступили к поискам работы.

Однако Лусте добавляет, что примерно треть из этих 1000 человек осталась "за кадром" и неясно, нашли ли эти люди работу. Около 25% находят неофициальную работу и получают зарплату "в конверте", но многие люди находят работу и трудоустраиваются официально.

Социальный работник отдела ресоциализации Елгавской тюрьмы Эвия Тейлане добавила, что многие бывшие заключенные покидают страну, так как не видят в Латвии перспектив.

"Необходимо помнить, что у многих бывших заключенных есть долги: они мешают работать на официальной работе, и зачастую это становится основанием для неофициального трудоустройства", — подчеркивает Тейлане, добавляя, что УМЗ пытается внушить заключенным понимание необходимости уплаты налогов и в тюрьмах ведется интенсивная работа, чтобы заключенный еще находясь в тюрьме мог погасить часть своего долга.

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