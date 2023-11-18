Прошедший в этом году грибной сезон был не просто урожайным, а аномально урожайным. Миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэла в программе "Новый день" на Rus.LSM.lv сообщила, что и сейчас можно отправиться на "тихую охоту" и собрать грибов.

"У грибов нет календаря, они просто чувствуют, когда должны образовываться плодные тела — при подходящих погодных условиях. До середины лета, даже до начала августа мы были немного озабочены, потому что их совсем не было. Обычно съедобные грибы появляются в начале июня, начале июля. А в этом году они припозднились, но потом появились сконцентрированно, в большом количестве", — заявила Даниэла.

По ее словам, поздние грибы не опасны. Отравиться можно старыми грибами. Некоторые виды грибов, например, лисички, выглядят хорошо достаточно долго. Однако, если вы нашли лисички в январе, это вовсе не означает, что они только что выросли, подчеркнула миколог.

Тем не менее, некоторые грибы продолжают расти после заморозков, а другие, такие как зимние опята, хорошо переносят зиму и только начинают появляться.

На вопрос о том, что ждать от следующего сезона "грибалки", миколог заявила, что это скорее вопрос к синоптикам.

Даниэла также сообщила, что в Латвии часто находят новые виды грибов, которые раньше в нашей стране не встречались.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram