"Я сделал довольно простую таблицу Excel с данными за прошлый год — сколько у нас было жителей на конец года, сколько родилось и сколько умерло. Около 15 000 родились, 30 000 умерли. По этой причине наше население сократилось на 0,78%. В этом году статистика будет еще хуже. Если такое же сокращение будет происходить ежегодно, через 400 лет в Латвии останется только 78 000 жителей", — заявил Витолс.
Как сообщалось, в 2022 году в Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии родилось 15 954 детей, что на 8,4% или 1466 новорожденных меньше, чем в 2021 году.
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