При нынешней убыли населения в перспективе следующих 400 лет в Латвии останется не более 78 тысяч жителей. Такой прогноз в эфире программы Латвийского телевидения “1+1” сделал меценат Вилис Витолс.

"Я сделал довольно простую таблицу Excel с данными за прошлый год — сколько у нас было жителей на конец года, сколько родилось и сколько умерло. Около 15 000 родились, 30 000 умерли. По этой причине наше население сократилось на 0,78%. В этом году статистика будет еще хуже. Если такое же сокращение будет происходить ежегодно, через 400 лет в Латвии останется только 78 000 жителей", — заявил Витолс.

Ja tāda pati iedzīvotāju skaita samazināšanās turpināsies, pēc 400 gadiem mēs Latvijā būsim tikai 78 000, intervijā raidījumā #1pret1 sacīja Vītolu fonda dibinātājs, mecenāts Vilis Vītols.

🖥️ Raidījumu skaties šeit: https://t.co/lLxzkbTuCy

🔊 Raidījuma ierakstu klausies šeit:… pic.twitter.com/tfJnPev5B7 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) November 15, 2023

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. В прошлом году в Латвии родилось 15 954 детей, что на 8,4% или 1466 новорожденных меньше, чем в 2021 году.

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