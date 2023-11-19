Президент Латвии Эдгар Ринкевич посещает с двухдневным рабочим визитом Израиль, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

В ходе визита Ринкевич встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и регионе после террористических атак ХАМАСа 7 октября.

Цель визита - выразить солидарность с народом Израиля в его борьбе с террористической организацией ХАМАС, а также обсудить предотвращение более широкой эскалации угрозы безопасности и гуманитарной ситуации в регионе.

В ходе визита Ринкевич также намерен посетить Западный берег реки Иордан, где запланирована встреча с президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Цель визита на Западный берег - обсудить с законным представительством Палестины предотвращение дальнейшего применения насилия и гуманитарной катастрофы в регионе, а также оказать поддержку палестинцам в удовлетворении гуманитарных потребностей.

Также в Израиле президент встретится с представителями латвийской диаспоры, чтобы обсудить ситуацию и потребности в поддержке со стороны Латвии.

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