Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в понедельник призвал Европейский Союз (ЕС) активно участвовать в разрешении кризиса на Ближнем Востоке, сообщили LETA в Министерстве иностранных дел.

Кариньш принял участие в неформальной видеовстрече министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить ситуацию в Израиле и регионе Ближнего Востока.

Министр Латвии призвал ЕС занять активную позицию против угроз террористической группировки "Хамас" Израилю, оказывая поддержку в смягчении гуманитарного кризиса в секторе Газа и регионе, а также "работая вместе с региональными и глобальными партнерами в создании долгосрочного решения".

Кариньш подчеркнул необходимость активно думать о восстановлении политического диалога, чтобы достичь прочного решения о создании двух государств после снижения нынешней напряженности.

"Политическое решение на основе двух государств — единственный способ уменьшить почву для радикализации и обеспечить мирное сосуществование в будущем", — подчеркнул министр иностранных дел.

Неформальная видеовстреча министров иностранных дел ЕС состоялась после того, как Верховный представитель ЕС по иницативе Жозепе Борреля по продолжению обсуждения ЕС текущей напряженности в Израиле и на палестинских территориях. Встреча проходит во время визита верховного представителя ЕС в регион Ближнего Востока, целью которого является усиление координации усилий ЕС со странами региона по разрешению кризиса.

Как уже сообщало LETA, 7 октября "Хамас" устроил резню в Израиле, убив более 1200 человек, абсолютное большинство из которых составляли гражданские лица. Еще около 240 человек, включая женщин, детей и пожилых людей, были взяты в заложники террористами и доставлены в сектор Газа.

Израиль ответил на атаку "Хамаса" массированной бомбардировкой сектора Газа, но позже начал и наземную операцию.

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