В память о погибших в золитудской трагедии сегодня на месте трагедии в Риге пройдет памятное мероприятие, а в Рижской думе соберутся представители служб, участвовавших в ликвидации последствий трагедии, сообщили в организации пострадавших в трагедии "Zolitūde 21.11." и в самоуправлении.

Во вторник исполняется 10 лет со дня Золитудской трагедии, когда 21 ноября 2013 года при обрушении супермаркета "Maxima" погибли 54 человека и десятки получили серьезные травмы.

Среди погибших и пострадавших было несколько спасателей. Службы и сотрудники, участвовавшие в спасательных и восстановительных работах, приглашены на встречу в 9.30 в зал заседаний Рижской думы, чтобы проанализировать события того дня и поделиться накопленным опытом.

На встречу приглашены представители Государственной пожарно-спасательной службы, Службы неотложной медицинской помощи, департамента благосостояния Рижской думы и Рижской муниципальной полиции. Руководитель департамента гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс расскажет о последних достижениях в области управления катастрофами.

"Zolitūde 21.11." проведет в 11.00 брифинг "10 лет со дня Золитудской трагедии: изменилось ли что-нибудь?". Он пройдет в офисе организации на ул. Приедайнес, 13, напротив места обрушения магазина.

Памятное мероприятие на месте трагедии в Золитуде, которое в настоящее время преобразуется в Парк памяти, начнется в 17.00.

В программе — выступление хора "Ave sol "и музыкальный номер виолончелиста Ивара Безпрозванова. После мемориального концерта в небо будут направлены 54 лазерных луча, символизирующих 54 человека, погибших в этой трагедии.

С 17.41 до 17.44 будут звучать спасательные сирены, после чего состоится минута молчания.

В мероприятии примут участие родственники жертв и пострадавшие в золитудской трагедии, участники спасательной операции, представители государства и самоуправления, жители Золитуде. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на канале LTV1 с 17.30.

Затем посетители смогут возложить цветы и зажечь свечи.

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