С сегодняшнего дня в Риге на 9-м троллейбусном маршруте по направлению в Ильгюциемс внесены изменения — он больше не будет делать круг через Кипсалу, сообщили агентству LETA в Rīgas satiksme.

Впредь троллейбусы, которые едут в направлении Ильгюциемса, в Пардаугаве будут курсировать так же, как, например, 22-й автобус — от площади Стацияс по улице 13 января, набережной 11 ноября, через Каменный мост, по бульвару Узварас, улице Слокас, улице Калнциема, далее по улице Баложу или существующему маршруту.

Фото: Rīgas satiksme

В свою очередь, от 2-го троллейбусного парка до Ильгюциемса троллейбус будет курсировать по маршруту до бульвара Узварас, далее по бульвару Узварас, улице Слокас, улице Калнциема и далее по существующему маршруту.

На улице Слокас троллейбус будет останавливаться на остановках "Бульвар А. Грина", "Улица Нометню", и "Улица Калнциема".

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