Трагедия в Золитуде является доказательством того, что к своим трудовым обязанностям нужно относиться ответственно, заявил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Во вторник, 21 ноября, в Зале заседаний прошла встреча с задействованными в спасательных работах и ликвидации последствий трагедии службами и их сотрудниками.

Кирсис отметил, что трагедия в Золитуде является одним из самых печальных событий в истории Латвии.

"Очевидно, что равнодушие к своей работе может даже убить", — подчеркнул Кирсис, добавив, что все общество в целом должно бороться с желанием выполнять свою работу посредственно или плохо.

Заместитель председателя Рижской думы Линда Озола ("Код для Риги") подчеркнула, что трагедия в Золитуде стала большой неожиданностью как для общества, так и для политиков, и это, как и другие события, тренирует устойчивость общества.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате выразила надежду, что эта трагедия преподала урок как обществу, так и политикам.

"Эта трагедия является доказательством того, что многие решения принимались, не углубляясь и не думая, что ничего не произойдет", — считает Кондрате. Она добавила, что похожие решения принимаются и сейчас.

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