В дорожно-строительных работах на Видземском шоссе (А2) за поворотом на Цесис (Р20) и на Рижской окружной дороге (А5) возле Бабите начался зимний технологический перерыв, при этом на обоих участках сохранятся ограничения в движении, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

В Бабите на участке Рижской окружной дороги (Саласпилс-Бабите) (А5) длиной 2,6 км от границы Риги до путепровода через Юрмальское шоссе (А10) (38,2–40,82 км) даже во время зимнего технологического перерыва движение будет организовано по одной проезжей части с сохранением ограничения скорости 50 км/ч и ширины не менее 3,20 м.

На участке Видземского шоссе (А2) от Мелтури до Ридзене (77,24-88,10 км) отменены объездные маршруты, и движение организовано только по шоссе А2. На участке возле водопропускной трубы Леясгравья еще несколько недель сохранится реверсивное движение, движение будет регулироваться светофором, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3,7 м.

После этого всю зиму на участках, где ремонт начался в этом году, разрешенная скорость движения составит 70 км/ч. На участке между Арайши и Вайви (82,41 — 85,51 км), где работы начнутся в следующем году, ограничений в движении не будет.

Строительные работы на дорогах A2 и A5 возобновятся весной.

Строительные работы на участке Видземского шоссе выполняет объединение поставщиков ACBR-SB за 15,607 млн евро, а участки Рижской окружной дороги реконструирует SIA Vianova за 8 млн евро.

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