С 19 ноября 2023 года повысился тариф на вывоз мусора предприятия Clean R, сообщает Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). Изменения коснутся Центрального района Риги, Латгальского и Видземского предместий.

Изменения тарифа будут небольшими — плата за вывоз бытового мусора изменится на 43 цента за кубометр, а плата за вывоз биоразлагаемых отходов, которая уже сейчас на 20% меньше, чем за вывоз бытового мусора, снизится на 1%. Изменение тарифов связано с инфляцией и ростом затрат на услуги.

В Центральном районе и Латгальском предместье тариф на вывоз бытовых отходов повышен с 27,10 до 27,62 евро за кубометр, в Курземском предместье — с 27,41 евро до 27,93 евро за кубометр.

Тариф на вывоз биоотходов в Центральном районе и Латгальском предместье уменьшен с 21,68 до 21,51 евро за кубометр, а в Курземском предместье — с 21,93 евро до 21,91 евро за кубометр. Все цены указаны с НДС.

Rīgas namu pārvaldnieks напоминает, что лучший способ снижения своих затрат при росте тарифов — это продуманные покупки и сортировка отходов. Отсортированная стеклянная, бумажная, пластиковая и металлическая упаковка вывозится бесплатно, а стоимость вывоза биоразлагаемых отходов ниже, чем бытовых.

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