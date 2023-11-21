На 82-м году жизни скончался первый председатель Конституционного суда (КС), один из соавторов декларации о независимости Латвии Айвар Эндзиньш, подтвердил агентству ЛЕТА его сын Янис Эндзиньш.

Эндзиньш был доктором права и автором более ста научных публикаций. С 1972 по 1990 год преподавал в Латвийском университете, затем в Латвийской полицейской академии, бизнес-школе Turība.

С 1990 по 1993 год Эндзиньш был депутатом Верховного Совета Латвии и участвовал в рабочей группе по подготовке проекта декларации о независимости, принятой 4 мая 1990 года.

В 1996 году Сейм утвердил Эндзиньша на должность судьи КС, а в 2000 году он был избран председателем суда и занимал этот пост до 2007 года.

Также Эндзиньш принимал участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы, был главой делегации Латвии в парламентской ассамблее ОБСЕ.

Президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях выразил соболезнования семье и коллегам Эндзиньша.

"Вклад Эндзиньша в восстановление независимости Латвии, содействие верховенству закона и создание Конституционного суда неоценим", - подчеркнул президент.

Visdziļākā līdzjūtība pirmā Satversmes tiesas priekšsēdētāja, bijušā Augstākās padomes deputāta Aivara Endziņa tuviniekiem un kolēģiem, viņam mūžībā aizejot. Viņa devums Latvijas neatkarības atjaunošanā, tiesiskuma veicināšanā un Satversmes tiesas izveidē ir neatsverams — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 21, 2023

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram