На 82-м году жизни скончался первый председатель Конституционного суда (КС), один из соавторов декларации о независимости Латвии Айвар Эндзиньш, подтвердил агентству ЛЕТА его сын Янис Эндзиньш.
Эндзиньш был доктором права и автором более ста научных публикаций. С 1972 по 1990 год преподавал в Латвийском университете, затем в Латвийской полицейской академии, бизнес-школе Turība.
С 1990 по 1993 год Эндзиньш был депутатом Верховного Совета Латвии и участвовал в рабочей группе по подготовке проекта декларации о независимости, принятой 4 мая 1990 года.
В 1996 году Сейм утвердил Эндзиньша на должность судьи КС, а в 2000 году он был избран председателем суда и занимал этот пост до 2007 года.
Также Эндзиньш принимал участие в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы, был главой делегации Латвии в парламентской ассамблее ОБСЕ.
Президент Эдгар Ринкевич в социальных сетях выразил соболезнования семье и коллегам Эндзиньша.
"Вклад Эндзиньша в восстановление независимости Латвии, содействие верховенству закона и создание Конституционного суда неоценим", - подчеркнул президент.