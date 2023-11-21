Потерпевшие в Золитудской трагедии могут остаться без компенсаций за вред, нанесённый их здоровью, и гибель родственников. Об этом в утренней программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 заявила адвокат пострадавших Евгения Тверьяновича-Боре.

Юрист напомнила, что в январе 2023 года суд второй инстанции признал виновным в случившемся только одного человека – строительного инженера Иварса Сергетса, который после вступления в силу судебного решения будет обязан выплатить потерпевшим компенсации в размере 5.5 миллионов евро.

"Взыскать такую сумму невозможно - у Сергетса элементарно нет таких денег. Фактически, на выходе потерпевшие не получат абсолютно ничего.

Мы понимаем, что это решение будет невозможно исполнить", — считает адвокат.

Она напомнила, что единственной компенсацией, которую на протяжении всех десяти лет получили люди, стали выплаты со стороны Maxima, как жест доброй воли со стороны предприятия. Потерпевшие в Золитуде считают, что при назначении компенсаций суд не оценил индивидуальную боль каждого из них, говорит защитник.

"Подход был чисто математический – за одного погибшего сумма компенсации на семью составила 100 000 евро. Независимо от того, сколько было членов этой семьи. Получается такая несправедливая ситуация, что в одной семье, которая потеряла родителей, могут претендовать на 50 000 евро, а в другой, где членов семьи больше, ребёнок может претендовать только на 30 000 или 25 000 евро", — отметила адвокат.

Тверьяновича-Боре назвала решение о компенсации "несправедливым, необъективным и носящим формально-иллюзорный характер". Как и то, что виновным в случившемся признан только один человек.

"Не может быть, что при многоуровневом надзоре [в строительстве] во всём виновато только одно лицо. Что результатом арифметической ошибки только одного человека могла стать эта трагедия, которая унесла жизни 54 человек", — отмечает адвокат.

На эти два момента потерпевшие указали в 29-ти кассационных жалобах, которые принял к рассмотрению Верховный суд Латвии.

"Мы будем анализировать решение Верховного суда. Но пока рассмотрение по этому делу не назначено. И неизвестно – будет ли это в 2023 году? Скорее всего, это будет следующий год", — полагает юрист.

Евгения Тверьяновича-Боре считает, что дальнейшим шагом со стороны пострадавших в Золитуде может стать подача гражданско-правового иска. Но пока рано говорить, будет ли это иск против государства или против конкретных лиц.

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