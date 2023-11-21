В мероприятии приняли участие президент страны Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня и другие официальные лица.
На мемориальном концерте выступил камерный хор Ave Sol, затем в небо были направлены 54 луча, символизирующих души погибших. После этого в память о жертвах трагедии были включены пожарные сирены.
Собравшиеся зажгли свечи и возложили цветы на мемориал.
21 ноября 2013 года при обрушении крыши здания в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков получили тяжелые ранения. За десять лет дело против возможных виновных прошло две судебные инстанции, однако виновным был признан только инженер-строитель Ивар Сергетс.
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