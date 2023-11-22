Работодатели часто рассматривают инвалидов как группу людей, которой можно платить меньше, чем остальным. При этом повседневные расходы у людей со специальными нуждами остаются высокими. На это в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" указал глава Общества инвалидов и их друзей Apeirons Иварс Балодис.

По его мнению, инвалиды третьей группы также должны иметь право бесплатного проезда в общественном транспорте Латвии.

"Это станет большой поддержкой для тех, кто ищет работу или вынужден часто ездить к врачу", — отметил представитель организации.

Балодис напомнил, что около 60% инвалидов третьей группы являются безработными. Одной из причин этого является плата за проезд в общественном транспорте, особенно, если человек живет в провинции.

"Возможность бесплатно поехать на работу, к врачу или просто не сидеть дома, стала бы большой поддержкой. Это позволило человеку найти работу не только где-то рядом с домом, но и дальше от него. Я знаю множество таких случаев, когда работодатели смотрят на инвалида, как на того, кому можно меньше платить. Но расходы у него намного больше. Ты должен заплатить за лекарства, за остальные услуги медицины, чтобы следить за своим здоровьем, за тот же транспорт", — говорит Балодис.

Глава Общества инвалидов и их друзей Apeirons отметил, что в некоторых городах Латвии инвалиды имеют право на бесплатный проезд, но такая возможность одинаковой для всех. Независимо от того, где живет человек.

"Государство должно обеспечить оптимальные возможности. Это и есть права человека, когда у тебя есть возможность выбора", — указал Балодис.

Общественная инициатива о бесплатном проезде инвалидов третьей группы в общественном транспорте Латвии собрала на портале manabalss.lv более 10 000 продписей и подана в Сейм. Но, как отметил Балодис, пока трудно предугадать, примут ли политики положительное решение.

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