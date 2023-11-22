22 ноября президент Эдгар Ринкевич подписал и подал в Сейм поправки к Закону о государственной тайне и поправки к Закону о самоуправлениях, которые закрепляют требование получить допуск к государственной тайне для руководителей самоуправлений.

"В нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное вторжение в Украину, недопустимо, чтобы руководители самоуправлений, в обязанности которых входит выполнение государственно и общественно значимых задач, могли не соответствовать требованиям закона для получения специального допуска к государственной тайне или не могли работать с защищенной информацией. Установление такого требования к руководящим должностным лицам самоуправления — это не самоцель и не политическая прихоть, а объективная необходимость. Не только в условиях государственной угрозы или кризиса, но и в повседневной жизни очень важна эффективная способность самоуправлений реагировать и действовать", — говорится в письме президента президиуму Сейма.

Президент пишет о том, что государственная тайна — это не абстрактные документы, с которыми чиновники самоуправления смогут ознакомиться после принятия закона и получения допуска. Государственная тайна — это куда более широкое понятие, которое охватывает информацию военного, политического, экономического, научно-технического или иного характера, утрата или незаконное разглашение которой может нанести вред безопасности, экономическим или политическим интересам государства.

"У руководителей самоуправлений как при принятии политических и экономических решений, так и при гражданско-военном сотрудничестве и сотрудничестве с органами государственной безопасности уже сейчас возникает объективная необходимость в работе с объектами государственной тайны, особенно необходимость знать местную ситуацию", — пишет Ринкевич.

Это осенью Сейм утвердил новую концепцию государственной безопасности и концепцию государственной обороны. Всеобъемлющая оборона включает не только защиту и сдерживание, но и усиление устойчивости общества, его способности к действию и воли к защите. В случае государственной угрозы каждое самоуправление должно продолжать выполнять критически важные для общества функции, поддерживать государственные органы и Национальные вооруженные силы.

Законопроект никоим образом не ограничивает право действующих руководителей самоуправлений обращаться за получением допуска к государственной тайне. "Призываю руководителей самоуправлений ответственно относиться к своим служебным обязанностям, обращаться в компетентные органы государственной безопасности и получать специальные разрешения на доступ к государственной тайне, чтобы в полной мере участвовать в обеспечении национальной безопасности", — говорится в письме Ринкевича.

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