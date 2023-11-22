Фонд Детской больницы (ФДБ) в октябре получил второе в этом году пожертвование от Mikrotīkls в размере 500 000 евро, в результате чего общая пожертвованная предприятием в этом году сумма достигла 1 млн евро, сообщила агентству LЕТА руководитель коммуникационных проектов ФДБ Линда Анна Далдере.

Технологическое предприятие Mikrotīkls является одним из крупнейших по размеру пожертвований предприятием в Латвии, которое в том числе регулярно делает пожертвования Детской больнице и высшим учебным заведениям.

В этом году пожертвование направлено на улучшение медицинских услуг Детской клинической университетской больницы (ДКУБ), образование сотрудников и привлечение специалистов из-за рубежа.

Mikrotīkls поддерживает ДКУБ с 2015 года, когда ФДБ получил первое пожертвование в размере 1 млн евро, которое тогда предназначалось для отделения гематоонкологии. На сегодня в виде пожертвований от предприятия получено уже более 4 млн евро, что позволило ДКУБ реализовать ряд важных проектов по улучшению не только онкологического лечения, но и других медицинских услуг, развитию среды и инфраструктуры, а также помогло медицинскому персоналу больницы пополнить знания за рубежом и привлечь иностранных специалистов.

Руководитель ДКУБ Валтс Аболс отметил, что эти пожертвования позволили внедрить в больнице новые методы лечения и способы диагностики, которые в недавнем прошлом не были доступны.

С 2016 года на сферу онкологии выделено 1 071 451,57 евро из пожертвований Mikrotīkls. На неоплачиваемые государством медикаменты онкологическим пациентам выделено 126 012,96 евро, на развитие и внедрение новых методов лечения и диагностики — 510 000 евро, а еще 38 400 евро предусмотрены для поддержки репродуктивного будущего маленьких пациентов онкологического профиля.

Поддержка оказывается и семьям онкологических пациентов: на компенсацию транспортных расходов выделено 46 000 евро. 180 000 евро в 2019 году было вложено в создание специальной игровой площадки гематоонкологического отделения ДКУБ, а на другое оборудование отделения предоставлено еще 60 000 евро. В свою очередь на обучение медперсонала отделения, психологическую поддержку, а также обучение пациентов и близких потрачено 82 000 евро.

Еще 1 980 275,60 евро из пожертвований предприятия израсходованы или зарезервированы на различные другие нужды и проекты больницы. В том числе 200 000 евро вложено в обустройство обновленной реабилитационной клиники и 400 000 евро — в обустройство нового детско-юношеского центра психического здоровья.

Помимо денежных пожертвований, Mikrotīkls регулярно поддерживает ДКУБ и имущественными пожертвованиями, обеспечивая ИТ-инфраструктуру больницы маршрутизаторами собственного производства стоимостью в несколько десятков тысяч евро.

Технологическое предприятие Mikrotīkls, работающее под брендом MikroTik, в прошлом году работало с оборотом в 334,297 млн евро, что на 10,8% меньше, чем годом ранее, а прибыль предприятия сократилась на 5,3% и составила 85,78 млн евро, свидетельствует информация Firmas.lv.

Компания Mikrotīkls зарегистрирована в 1996 году, ее основной капитал составляет 2840 евро. Предприятие пополам принадлежит Арнису Риекстиньшу и Джону Талли.

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