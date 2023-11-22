Владельцы латвийских лыжных трасс надеются открыть сезон в ближайшие недели, сообщает агентство LETA.

Представители трассы Egļukalns рассказали, что люди уже начали интересоваться возможностями катания на лыжах, но для полноценной работы трасс необходимы более стабильные погодные условия. Открытие сезона планируется примерно 10 декабря.

Управляющий комплексом отдыха Gaiziņš Юрис Страдиньш сообщил, что подготовка снега на трассе "Большой Голиаф" началась 17 ноября. "Это происходит постепенно, но целенаправленно", — сказал он. Комплекс планируется открыть во второй половине следующей недели.

Директор лыжной трассы Milzkalns Виестурс Ошниекс сообщил, что постепенное открытие трасс планируется в начале декабря, с наступлением более стабильных минусовых температур. Пока что трассой больше интересуются не клиенты, а потенциальные работники. "Каждый год мы фактически набираем команду с нуля", — сказал Ошниекс.

Трасса Ozolkalns начала производство снега несколько дней назад и планирует открыться в ближайшие недели, на сайте Žagarkalns сообщается об открытии на будущей неделе, а Riekstukalns рассчитывает открыть сезон в начале декабря.

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Латвии установление зимней погоды со снегом и устойчивыми морозами.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram