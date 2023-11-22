В Риге на Вантовом мосту планируется расширить тротуар и организовать велодорожку по обеим сторонам моста, сообщили представители Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы. Об этом пишет агентство LETA.

На мосту планируется построить новую проезжую часть, заменить поврежденные ванты и укрепить конструкции.

Также запланирован ремонт бетонных поверхностей пилона и опор и замена поврежденных деформационных швов и опорных частей.

С помощью ремонтных работ планируется существенно продлить срок службы моста, пояснили представители департамента.

Ремонт запланирован по всей длине моста, начиная с улицы Слокас в Пардаугаве.

Новые решения также предусмотрены для общественного транспорта — будут устранены созданные на остановках карманы.

Строительный проект "Разработка строительного проекта Вантового моста в минимальном составе" разрабатывают объединение поставщиков Vertex projekti и компания Inženierbūve.

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