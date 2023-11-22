На мосту планируется построить новую проезжую часть, заменить поврежденные ванты и укрепить конструкции.
Также запланирован ремонт бетонных поверхностей пилона и опор и замена поврежденных деформационных швов и опорных частей.
С помощью ремонтных работ планируется существенно продлить срок службы моста, пояснили представители департамента.
Ремонт запланирован по всей длине моста, начиная с улицы Слокас в Пардаугаве.
Новые решения также предусмотрены для общественного транспорта — будут устранены созданные на остановках карманы.
Строительный проект "Разработка строительного проекта Вантового моста в минимальном составе" разрабатывают объединение поставщиков Vertex projekti и компания Inženierbūve.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь