Министерство внутренних дел Латвии следит за потоком нелегальной иммиграции, но вопрос о полном закрытии границы с Россией и Беларусью в настоящее время не стоит на повестке дня, сообщил агентству LETA министр внутренних дел Рихард Козловскис.

В настоящее время поток нелегальных мигрантов на латвийско-белорусской границе несколько уменьшился, и не исключено, что в Финляндию из России пытаются попасть те же мигранты, что и в Латвию ранее, добавил Козловскис.

Латвийские власти находятся в контакте со своими финскими коллегами и отслеживают ситуацию, сказал министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия уже закрыла пять из девяти пунктов пересечения границы с Россией в связи с увеличением числа нелегальных иммигрантов.

Тем временем вице-канцлер юстиции Финляндии Мико Пумалайнен отклонил подготовленный Министерством внутренних дел законопроект о полном закрытии границы с Россией, сообщил во вторник финский общественный телеканал Yle.

По мнению аналитиков американского "Института изучения войны" (ISW), Россия использует тактику гибридной войны на границе с Финляндией, повторяя сценарий провоцирования миграционного кризиса на белорусско-польской границе и пытаясь дестабилизировать НАТО.

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