В четверг в 6 часов утра подача электричества была нарушена примерно у 9 тысяч клиентов оператора распределительной сети Sadales tīkls — в основном в Курземе, а также в западной и северной части Видземе.

Повреждения электролиний вызваны сильным ветром, метелью и гололедом. Чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии, оперативные бригады Sadales tīkls работают в усиленном режиме. На всей территории Латвии задействовано около 300 работников.

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, местами в Латвии скорость ветра составила почти 31 метр в секунду, продолжается метель, образуется снежный покров. В таких погодных условиях деревья ломаются, что и приводит к повреждению электросетей.

На сайте www.sadalestikls.lv есть карта отключений, которая содержит информацию об уже зарегистрированных повреждениях электросети. Сообщить о перебоях с электричеством можно в разделе Pieteikt bojājumu, прикрепив координаты места, где произошло отключение.

В плохую погоду наибольшему риску подвержены неизолированные воздушные линии электропередачи, составляющие 38% всей сети Sadales tīkls.

Оператор постепенно модернизирует линии электропередачи, преобразуя их в подземные кабели и изолированные воздушные линии. Ожидается, что к 2030 году доля изолированной электросети приблизится к 80%.

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