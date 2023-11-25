Юрмальский сиротский суд призывает запретить доступ к книгам, которые "вредны для развития детей". Библиотекари и издатели обеспокоены цензурой и скоординированной кампанией по подстрекательству общественности, пишет журнал Ir.

31 октября заведующая Юрмальской центральной библиотекой Мара Екабсоне получила письмо из Юрмальского сиротского суда, адресованное муниципальным библиотекам и Управлению образования. Сиротский суд призвал ограничить доступ несовершеннолетних посетителей к книгам, которые "вредны для развития детей", и обеспечить их полное отсутствие в учебных заведениях.

В письме упоминаются четыре книги по половому воспитанию. "День, когда папа обсуждал деликатные вопросы" (Diena, kad tētis pārrunāja kutelīgus jautājumus), "Путеводитель почти по всем вопросам для мальчиков" (Ceļvedis zēniem gandrīz par visu) и "Путеводитель почти по всем вопросам для девочек" (Ceļvedis meitenēm gandrīz par visu) присоединились к бурно обсуждаемой детской книге "Там, внизу" (Tur lejā).

По мнению Сиротского суда, они "могут оцениваться как материалы, содержащие порнографию, не имеющие образовательной или познавательной, научной или художественной ценности для общества".

После получения письма было созвано собрание руководителей структурных подразделений библиотеки, которые приняли решение не изымать книги из библиоечнго фонда, но первые две, вероятно, будут перемещены во взрослый отдел. Однако на данный момент сделать это невозможно — книги стали настолько популярны, что находятся в постоянной ротации среди читателей. А пока два "путеводителя" останутся в подростковом отделе, потому что люди в 13 лет могут сами выбирать, что читать.

Цензура в Латвии запрещена Сатверсме

"Это очень опасный сигнал в демократическом, правовом и социально ответственном государстве", — заявили в Латвийской национальная библиотеке и Латвийском обществе библиотекарей.

11 ноября они направили открытое письмо Сейму, правительству, Латвийскому союзу самоуправлений, Юрмальской думе и омбудсмену с напоминанием о том, что в Латвии запрещена цензура. В письме также указывается на риск самоцензуры со стороны библиотек из-за страха перед реакцией учреждений или общества.

В свою очередь, председатель Сиротского суда в Юрмале Уна Андерсоне заявила, что упомянутые книги вызвали беспокойство у родителей. Однако в учреждение не поступило ни одно заявление от какой-либо организации. Андерсоне считает, что эти книги нарушают Закон об ограничении порнографии и Закон о защите прав детей, поэтому Сиротский суд был вынужден обратиться с просьбой ограничить их доступность для несовершеннолетних.

Тем временем, бывший председатель Конституционного суда, юрист Санита Осипова отметила, что именно так выглядит цензура, которая запрещена Сатверсме.

Свобода слова не является абсолютной, но ее можно ограничить только на основании закона и только в том случае, если это ставит под угрозу других, пояснила Осипова. Библиотеки играют важную роль в обеспечении свободы слова, по закону они обязаны быть независимыми и защищенными от цензуры.

Сиротский суд не может вмешиваться в работу библиотеки

"Самоуправления не должны вмешиваться туда, не говоря уже о муниципальной структуре — сиротском суде", — подчеркнула Осипова. Ни в одном нормативном акте не установлено право председателя сиротского суда вмешиваться в работу школы или библиотеки. По словам Осиповой, такие действия незаконны, а самоуправление должно оценить пригодность Андерсоне на должность главы учреждения.

Юрмальский сиротский суд не согласовал с муниципалитетом приглашение, разосланное библиотекам и школам, сообщили в Юрмальской думе. Самоуправление также не получило ни одного выговора от Государственной инспекции по защите прав детей о том, что сиротский нарушил свою компетенцию. Однако теперь муниципалитет просит инспекцию дать официальное заключение о правомерности действий сиротского суда.

В инспекции журналу Ir подтвердили, что решение подобных вопросов действительно не входит в компетенцию сиротского суда.

В Министерстве культуры, которое курирует государственные и муниципальные библиотеки, также пояснили, что библиотеки являются независимыми и их нельзя ограничивать.

Однако омбудсмен придерживается иного мнения. В Бюро омбудсмена подчеркнули, что "в ситуации, когда Госполиция начала ведомственную проверку на соответствие содержания книги ограничениям, установленным нормативными актами, сиротский суд, потребовав временной передачи несколько книг из отдела детской литературы в отдел литературы для взрослых, выполняет свой долг по защите прав и интересов ребенка".

Журнал Ir обратился к сиротским судам в других самоуправлениях Латвии. Были получены ответы из 15 учреждений: жалоб на эти книги не поступало, а сиротские суды не планируют обращаться в муниципальные библиотеки или школы с просьбой ограничить распространение каких-либо книг.

Только председатель Сиротского суда Екабпилсского края заявил, что "сиротский суд будет оценивать вопрос наличия книг в библиотеках и действовать в соответствии с нашей компетенцией".

Издательство: люди плюют в книги и жгут их

В издательстве Jānis Roze уверены, что развернувшийся скандал является скоординированной кампанией.

Было даже несколько прецедентов, когда посетители книжных магазинов вели себя агрессивно — плевали в эти книги и даже поджигали их на пороге книжного магазина. Эти действия были запечатлены на видео.

"То, что у нас в XXI веке кто-то пытается жечь книги… Напомню, это происходило в 1933 году, и именно так выглядит фашизм", — заявила исполнительный директор Jānis Roze Ренате Пунка.

Поэтому издательство вместе с Латвийской ассоциацией книгоиздателей планирует обратиться в Минюст. В Jānis Roze эту кампанию характеризуют как "продуманное и целенаправленное введение в заблуждение и раскол общества, что определенные политические силы делают не в целях защиты семейных ценностей".

Пунка считает, что глава Юрмальского сиротского суда должна уйти в отставку. "Если, ознакомившись с текстом, можно сделать те же выводы, что сотрудники Юрмальского сиротского суда, то их грамотность не на том уровне, чтобы работать в муниципальном учреждении. Меня беспокоит их способность к рассуждениям, и я бы посоветовала им читать больше книг", — отметила она.

Руководитель издательства Pētergailis Ингуна Цепите также признала, что книга по сексуальному воспитанию детей используется в политических целях, манипулируя общественным мнением.

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