По информации SIA Latvijas valsts ceļi, в четверг вечером из-за снега и обледенения осложнено движение по дорогам во многих районах Латвии.
На данный час сложная ситуация сложилась на дорогах в окрестностях Алуксне, Гулбене, Мадоны, Екабпилса, Лудзы, Резекне и Прейли. Тяжелей всего водителям приходится в четверг вечером в окрестностях Краславы.
В Курземе движение осложнено в окрестностях Талси и Салдуса, а в Видземе — по главным дорогам около Цесиса и Лимбажи.
Также дороги сегодня вечером обледенели на улицах Риги.
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