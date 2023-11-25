На днях в Риге будет введен запрет находиться на льду — соответствующий приказ исполнительного директора самоуправления уже подготовлен, сообщили в Рижской думе.

Как и в любой зимний сезон, запрет на пребывание на льду распространяется на внутренние общественные водоемы и морские прибрежные воды на административной территории самоуправления.

Аналогичные запреты вводят и другие самоуправления Латвии, например, Юрмала и Елгава.

С наступлением холодов в восточной части Латвии уже открылся сезон подледного лова.

Считается, что вес человека может выдерживать лед толщиной не менее пяти сантиметров, причем чистый лед, без снега.

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