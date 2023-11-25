Как и в любой зимний сезон, запрет на пребывание на льду распространяется на внутренние общественные водоемы и морские прибрежные воды на административной территории самоуправления.
Аналогичные запреты вводят и другие самоуправления Латвии, например, Юрмала и Елгава.
С наступлением холодов в восточной части Латвии уже открылся сезон подледного лова.
Считается, что вес человека может выдерживать лед толщиной не менее пяти сантиметров, причем чистый лед, без снега.
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