В соцсетях появилось видео, снятое любителем заброшенных зданий. Он заходит в заброшенный ангар с разбитыми окнами и видит бочки с химикатами. На некоторых из них написано NaOH, гидроксид натрия. Передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.lv выяснила, что это за ангар и откуда там залежи щелочи.

Автор видео — Илья Одегов. Он рассказал, что видео снято на бывшей нефтяной базе в Вангажи. Эта территория принадлежит предприятию Vangažu nafta, которое согласно публичной информации, было ликвидировано в 2019 году. Потом территорию переняло себе предприятие Vangažu termināls. С одной стороны территория огорожена колючей проволокой, но с другой стороны туда может прийти кто угодно, нет ни забора, ни запрещающей таблички.

Илья с друзьями нашли это место уже несколько лет назад.

"Зашли, поняли что там невозможно дышать и ушли. И забыли благополучно про это. Потом мы решили туда вернуться и смотрим — это все еще на месте. Стало еще хуже. Еще сильнее воняло. Если первый раз мы приезжали и заходили внутрь, чтобы посмотреть, что там, мы чувствовали что-то неладное. Сейчас мы просто подошли, стояли в метрах 5 и уже невозможно было дышать, уже маски надевали", — рассказал он.

По его мнению, если туда залезет неопытный человек, он может задохнуться насмерть. Поэтому он обратился в Службу окружающей среды. Ее работники обнаружили там 25 кубометров гидроксида натрия, который хранился с нарушениями, создавая опасность и для окружающей среды, и для людей: бочки не промаркированы как опасные.

Владельцев территории обязали вывезти опасные вещества настолько быстро, насколько это возможно.

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