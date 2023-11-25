Единовременное пособие по рождению ребенка в самоуправлениях Латвии разное, и эта разница достигает порой нескольких сотен евро. В Резекне, если в этом самоуправлении декларированы оба родителя, выделяется 720 евро, а в Елгавском и Огрском краях - всего 100 евро. Об этом сообщает LSM.

Некоторые родители признаются, что система льгот в органах местного самоуправления является одним из критериев выбора места жительства для декларации. Гриета живет в Елгаве, но задекларирована в Риге. "Сами мы живем в Елгаве, но я задекларировалась в Риге, просто чтобы пособие было побольше, потому что раньше, еще в этом году, мы жили в Риге", - рассказала Гриета.

"Пособие на ребенка - одна из причин, по которой мы задекларировались в Риге. Другая - очередь в детский сад", - добавил Рихард, задекларированный в Риге, но живущий в Елгаве.

Самоуправление Елгавского края считает, что пособие адекватное, поскольку в этом самоуправлении больше платят за следующих детей. "За каждого ребенка у нас на 500 евро больше, если детей больше одного", - сказал председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис.

Для того, чтобы платить больше, должна быть инициатива родителей и различных организаций по пересмотру пособий, но ее нет, поэтому в бюджете следующего года дополнительных финансов не запланировано.

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