Ситуация с безопасностью в Балтийском регионе не изменилась с начала войны России в Украине. Нужно быть готовым к разным сценариям, сказал в программе "Домская площадь" на Латвийском радио 4 экс-министр обороны, глава Ассоциации "Североевропейский политический альянс" Артис Пабрикс.

По мнению Пабрикса, Латвия сейчас не может чувствовать себя в большей безопасности, чем два года назад, когда началась война в Украине.

"Ситуация не очень улучшилась. Но если мы смотрим на вероятность войны на границе Латвии, чтобы Россия вторглась в Латвию, такой возможности сейчас не существует. Пока. Потому что пока Россия занята в Украине, и мы не знаем, чем закончится эта война. Поэтому очень трудно сказать, что все в порядке. Нет, все не в порядке", — отметил экс-министр.

Как говорит Пабрикс, большинство военных экспертов считают, что и в будущем Россия будет представлять угрозу для соседних государств.

"Другой вопрос — начнет ли она какую-то новую авантюру после войны с Украиной, будет ли она способна на это, исходя из своей военной и экономической ситуации. Поэтому самое лучшее для нас — готовиться к разным кризисам, чем не готовиться. Россия сейчас перевела свою экономику на рельсы военной экономики, пока западные государства живут в убеждении, что все, может быть, пройдет. Но если ты живешь у границы, ты не можешь исходить из такого принципа", — сказал Пабрикс.

Эксперт отметил, что никто не хочет войны, но войны происходят.

"Самое лучшее в таких ситуациях — быть к этому готовым. И тогда агрессор, как и всякие криминальные элементы на улице, просто к тебе не подойдет. Если ты будешь здоровым, сильным и готовым ко всему", — заключил экс-министр.

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