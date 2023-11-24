Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), которая постоянно жалуется на нехватку средств, закупает 30 внедорожников типа плагин-гибрид с самым современными оснащением. При этом условия закупки разработаны ​​так, что несколько крупных автодилеров вынуждены были от нее отказаться, и на конкурс квалифицируется только один потенциальный претендент, сообщает со ссылкой на Kas notiek Latvijā? на Латвийском телевидении (ЛТВ) портал Lsm.lv.

Закупка автомобилей заявлена ​​как "обеспечение технического потенциала по управлению катастрофами" и является частью программы ЕС по адаптации к изменению климата. Использовать эти экологически чистые автомобили будет центральный аппарат ГПСС и региональные руководители, в обязанности которых не входит выезд на пожары или спасательные работы.

Этот конкурс, который завершился в сентябре, является частью более крупной закупки ГПСС. Всего покупается 177 автомобилей. В каждом из трех остальных разделов закупки было не менее пяти претендентов, но по внедорожникам заявку подал только один — SIA Inchcape Motors Latvia, который предлагает 30 автомобилей за 1,515 миллиона евро без НДС, или более 50,5 тыс. за каждый автомобиль.

Эксклюзивные требования



Список требований ГПСС был длинным, и некоторые из них автоэксперты считают эксклюзивными. Машина должна быть полноприводной, с двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем. Передние сиденья должны быть с подогревом, сиденье водителя — с электронной регулировкой и функцией памяти. На лобовом стекле автомобиля должен быть дисплей head-up, обеспечивающий, например, проецирование карт. В оснащение также входят функция распознавания дорожных знаков, датчик дождя, предупреждение о слепых зонах, камера обзора на 360 градусов, система keyless-go и др. И вот вроде бы небольшое, но очень специфическое требование — спинки задних сидений автомобиля должны складываться втрое.

Kas notiek Latvijā спросила нескольких крупных автодилеров, почему они не участвовали в этой закупке. Ответы были схожими — требования слишком специфические.

Требованиям конкурса по одному или нескольким критериям не соответствует большинство популярных на рынке внедорожников, в том числе Ford Kuga, Hyundai Tucson и Santa Fe, Opel Grandland, Peugeot 5008, гибридная версия KIA Sportage — у них нет сидений, которые складываются втрое. Единственный автомобиль, отвечающий всем требованиям — плагин-гибрид MAZDA CX60. На странице цен на сайте Mazda.lv цена этой модели начинается от 52 900 евро, включая НДС, а бизнес-версия стоит 59 890 евро со скидкой.

Вот как объяснила требование складного сидения представитель ГПСС Виктория Грибусте: "Ситуации могут быть разные — доставить в структурное подразделение защитную одежду или форму, новое оборудование, мелкую технику, ведь у ГПСС нет отдельного поставщика транспортно-логистических услуг". Правда, такой ответ не объясняет, что именно из этого нельзя делать с традиционными сидениями, складывающимися вдвое, которые есть у многих других автомобилей.

Что касается дисплея Head-up, то он, по словам экспертов, увеличивает цену автомобиля примерно от нескольких сотен до 1000 евро. ГПСС объясняет это требование безопасностью работников. Правда, безопасность одинакова не для всех — для оперативного транспорта такие навороты не предусмотрены.

Для административных нужд и подвоза питьевой воды



"Они плачут о нехватке средств и при этом выбирают эксклюзивные и дорогие машины", — комментирует ситуацию автодилер, пожелавший остаться неназванным.

На вопрос Kas notiek Latvijā о том, кто будет использовать эти автомобили, представитель ГПСС отвечает: "Изначально эти 30 внедорожников предназначены для сотрудников центрального аппарата и руководства региональных структурных подразделений, в задачи которых входит контроль пожарной безопасности. планирование и контроль мер гражданской обороны, выезд на пожары повышенной опасности и более сложные спасательные работы, а также выработка политики и административная работа, включая снабжение, управление персоналом, участие в совещаниях и мероприятиях различного уровня".

ГПСС утверждает, что эти транспортные средства не планируется использовать на трудно проходимых дорогах, однако на вопрос о необходимости полного привода отвечает, что такое использование все же возможно, если будут, например, длительные лесные пожары, пожары на торфяных болотах, может возникнуть необходимость подвозить туда личный состав, технику, воду и т. д. При этом было уточнено, что на легковых машинах будет доставляться вода для питья, а не для тушения пожаров.

Исследование совсем не о том



Целесообразна ли покупка таких автомобилей для ГПСС? Автоэксперты, пожелавшие остаться неназванными, рассказали, что гибридные автомобили выгодны и экологичны в городе, но минус плагин-гибрида в том, что после относительно небольшого расстояния — около 60 км — его надо заряжать как электромобиль. Чаще люди ленятся и вместо зарядки продолжают ехать на бензине. Впрочем, автожурналист Паулс Тимротс выразил надежду, что ГПСС будет дисциплинированно заряжать свои машины.

В аннотации в качестве обоснования такой покупки приводится проведенное в 2021 году исследование PricewaterhouseCoopers о возможностях использования в ГПСС чистого и энергоэффективного транспорта. В аннотации утверждается, что, согласно данному исследованию и директиве ЕС, наиболее подходящим выбором является гибридный автомобиль.

Однако в исследовании нет таких однозначных выводов. Авторы признают, что основным преимуществом гибридного автомобиля является экономия топлива в городской среде, при этом оговариваясь, что "при преодолении больших расстояний гибридные автомобили не имеют преимуществ перед дизельными и бензиновыми двигателями". Кроме того, в исследовании рассматривается гибридные автомобили совершенно другой ценовой категории — KIA Niro HEV, стоивший на тот момент 21 000 евро, а теперь от 30 990 евро.

По мнению присяжного адвоката Sorainen Катрины Плявини-Мики, целесообразнее было бы изучить рынок за полгода до закупки, а не полагаться на исследование двухлетней давности.

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