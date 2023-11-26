Как показывает первоначальная статистика за два месяца, на участках с радарами средней скорости значительно снизилось количество ДТП, а число аварий с пострадавшими уменьшалось еще быстрее, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

В августе и сентябре текущего года по сравнению с тем же периодом 2022 года количество ДТП на участках с контролем средней скорости сократилось на 46% (с 24 в августе-сентябре 2022 года до 13 аварий в этом году), количество аварий с пострадавшими — на 73% (с 15 до 4). Однако два месяца — это все же очень небольшой срок для качественной статистики, и более точные данные предприятие обещает, когда оборудование проработает полный год.

Фото: Latvijas Valsts ceļi

На участках с контролем водители начали снижать скорость еще до того, как оборудование заработало — сразу, как оно было установлено и появились соответствующие дорожные знаки.

Фото: Latvijas Valsts ceļi

Радары контроля средней скорости контролируют не только скорость движения, но и наличие регистрации транспортного средства, техосмотра, виньетки и полиса ОСТА. Из более чем 12 тысяч зафиксированных нарушений 28% составляет превышение скорости, 25% приходится на отсутствие ОСТА, 20% — на некупленную виньетку, 19% — на отсутствие техосмотра, а в 8% случаев выявлены нарушения в регистрации транспортных средств.

Фото: Latvijas Valsts ceļi

Где появятся новые камеры?



Сейчас на дорогах Латвии 15 участков с контролем средней скорости. Еще на одном оборудование установлено, но пока не работает.

Планируется, что в конце ноября начнется проектирование следующих 17 участков с контролем средней скорости. Сейчас договор находится в стадии согласования.

Следующие 17 участков контроля средней скорости на государственных автодорогах:

- Таллиннское шоссе (А1) от Витрупе до Светциемса (74,5-81,15 км)

- Видземское шоссе (А2)

* от улицы Краста в Иерики до дороги P20 (поворот на Цесис) (72,25-77,15 км)

* от Берзкрогса до Смилтенского кольца (94,8-125,7 км)

- Валмиерское шоссе (А3) от Сталбе до Рубене (40,1-55,55 км)

- Рижская окружная дорога (A4) (Балтэзерс — Саулкалне)

* от пересечения с дорогой Р4 до моста через реку Маза Югла (9,65-13,9 км)

* от пересечения с дорогой Р5 до пересечения с Даугавпилсским шоссе (14,5-19,98 км)

* за каналом Мисы до АЗС Virši (14,1–20,1 км)

- Даугавпилсское шоссе (А6) от Дзелмес до Уплеяс (66,1–77,1 км)

- Лиепайское шоссе (А9)

* за 10-м километром Лиепайского шоссе до Тирели (9,9–23,1 км)

* от Апшупес до Тилтини (39,1-56,7 км)

* от Блидене до Броцены (79,91-93,6 км)

- автодорога Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехово) (А12)

* от Варакляны до Кристцели (61-69 км)

* перед Грейшканы до 108-го км трассы А12 (106,25-108 км).

— шоссе Тинужи — Кокнесе (P80)

* от Тинужи до Зиедини (0,35-1,75 км)

* от путепровода над дорогой Р80 до кольцевой развязки (40,9-60,2 км)

- автодорога Слока-Талси (Р128) от Рагациемса до Клапкалнциемса (13,5–19,38 км)

Точное место установки радаров определится в ходе проектирования.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram