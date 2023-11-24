25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и в честь этого в пятницу, 24 ноября, на аллее Бривибас прошла акция "Куда она делась?", организаторы которой разложили на улице пары женской обуви.

По замыслу организаторов, обувь, не обутая ни на кого, символизирует исчезовение женщин, которые не пришли на работу или на семейный праздник, потому что были убиты или искалечены. Название "Куда она делась?" помимо этого означает и крик мучителя, который гонится за своей жертвой и ищет ее, спрятавшуюся в ванной или за сараем.

Акция призывает политиков сосчитать случаи насилия в Латвии и что-то с этим сделать. По словам организаторов, каждая третья (30,1%) женщина в Латвии сталкивается в отношениях с психологическим, физическим или сексуальным насилием, а иногда и сразу с несколькими формами насилия. Латвия уже долгое время находится на первом месте в Европе по числу женщин, убитых членами семьи или интимными партнерами.

С 2016 года, когда Латвия подписала (но не ратифицировала) Стамбульскую конвенцию, из-за семейного насилия в стране погибли 133 женщины. В 2022 году полиция приняла 647 решений о разлучении насильника и жертвы, что на 18% больше, чем в 2021 году.

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