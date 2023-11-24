В Латвии заканчивается запас вакцин от гриппа, предназначенных для бесплатной вакцинации пожилых людей и остальных лиц из групп риска. И новых поставок прививок в этом сезоне уже не будет, рассказал в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс.

В практиках семейных врачей осталось около 30% вакцин против гриппа. И уже есть практики, где пациентам из группы риска, предложить бесплатную прививку больше не могут.

"В этом году заказ вакцин был больше, чем год назад. Но 70% процентов вакцин в практиках уже использованы. Есть места вакцинации, где их уже не хватает. Все заказы выполнены, включая дополнительный заказ, поэтому новых поставок нет", — предупреждает Дзалбс.

Впрочем, небольшое количество вакцин – около трети – осталось. Чтобы выяснить, где бесплатные прививки доступны, пациенту следует позвонить своему семейному врачу. Также эта информация доступна на сайте Национальной службы здравоохранения.

Дзалбс отметил, что прививку можно сделать за деньги. Причем, как говорит медик, в любом месте и практически без очереди.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram