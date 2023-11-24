Рига должна стать научным центром мирового масштаба, заявил агентству LЕТА мэр Риги Вилнис Кирсис по прошествии 100 дней на посту градоначальника.

По его мнению, до сих пор столице не хватало четкого позиционирования, чем она выделяется среди других городов. Рига должна стать центром науки, в том числе студенческим городом, местом, где ученые развивают технологии и появляются новые изобретения мирового масштаба.

Мэр намерен добиться, чтобы сотрудничество Рижского самоуправления и крупных вузов приобрело практические очертания.

Кирсис признал, что после вызванных бывшими партнерами по коалиции политических перемен в столичной думе работа в нормальном ритме восстанавливается медленнее, чем хотелось бы.

Он отметил, что заложенное в основу новой коалиции намерение работать на принципах государственного и коллегиального сотрудничества осуществляется в полной мере. Принятие решений в коалиции происходит с учетом всех мнений, считает мэр. Полноценно обновлен формат совета фракций, который является механизмом обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу.

Коалиция Рижской думы соблюдает включенные в меморандум о сотрудничестве обязательства: восстанавливается антикоррупционная комиссия, выполняется обязательство заморозить зарплату избранных политических должностных лиц и обещание увеличить зарплату работников рижских муниципальных учреждений.

Мэр Риги признает, что время, отведенное нынешнему созыву Рижской думы на реальные действия, остается недолгим — всего около года. Поэтому многие начатые работы будут иметь продолжение в долгосрочной перспективе.

Однако уже сейчас удалось добиться прогресса в вопросах, которые до внеочередных выборов в Рижской думе не решались, например, капитальный ремонт рижских улиц.

В качестве одной из своих задач Кирсис видит системное приведение в порядок рижского уличного хозяйства, а именно: ремонты улиц должны происходить в рутинном порядке, следует из года в год вкладывать значительные средства и улучшать качество дорожного покрытия, поскольку только так можно добиться, чтобы приведение улиц в порядок происходило быстрее, чем их разрушение.

Продвигается и работа по улучшению городского общественного транспорта. Введенная в этом году реформа билетов "Rīgas satiksme", по мнению мэра Риги, является хорошим примером создания условий, чтобы регулярные поездки на общественном транспорте были экономически выгодными.

Большие инвестиции вкладываются в улучшение инфраструктуры "Rīgas satiksme", создание пунктов мобильности, чтобы соединить различные виды общественного транспорта, например городской общественный транспорт, междугородные автобусы, пассажирские поезда.

Глядя в будущее, Кирсис признает, что важной задачей является сфера образования. Последняя новая школа в Риге была построена 30 лет назад. Это Рижская Ганзейская средняя школа. По мнению мэра, Рижскому самоуправлению в ближайшие годы следует построить как минимум пять школ.

В качестве существенной проблемы Кирсис указывает депопуляцию. Этот процесс должен быть остановлен. Чем больше жителей будет в Риге, тем она будет состоятельнее и сможет инвестировать в более удобную и привлекательную городскую среду.

С этим связана и задача решения жилищных проблем. Это обязательное условие для того, чтобы больше людей выбрали Ригу своим местом жительства. "Чтобы сдвинуть этот процесс, я намерен разработать план действий и добиться эффективного сотрудничества всех сторон, участвующих в жилищных делах", — отметил Кирсис.

Руководитель оппозиционной фракции "Прогрессивных" Мартиньш Коссович заявил агентству LETA, что работу Кирсиса надо оценивать не по последним 100 дням, а за все три года, когда он отвечал за сферу развития города и сообщения.

В качестве бросающих тень на нынешнего мэра тем Коссович обозначил скандал с разбазариванием средств самоуправления в департаменте сообщения, назревающий скандал о возможной потере нескольких миллионов евро средств Евросоюза в проекте ревитализации Скансте, а также демонтаж навесов на остановках общественного транспорта и неспособность решить проблему.

По сравнению с предыдущим мэром Мартиньшем Стакисом ("Прогрессивные"), по замечанию Коссовича, сейчас у власти в Риге мэр, абсолютно лишенный амбиций.

В свою очередь, политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевский отмечает, что главная разница между думой под руководством Стакиса и нынешней заключается в том, что стало меньше пустых и громких разговоров.

Жители от них устали и хотят дождаться реальных результатов. На данном этапе кажется, что лицо Риги постепенно меняется к лучшему: строятся новые центры, завершаются объекты инфраструктуры и нет уже того ощущения, которое было раньше, что все становится только хуже, отметил Раевский.

Как сообщалось, после разногласий между крупнейшими фракциями Рижской думы "За!/Прогрессивные" и "Нового Единства" в этом году распалась коалиция, называвшая себя коалицией перемен. Стакис подал в отставку с поста мэра, а на его место 17 августа был избран Кирсис.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram